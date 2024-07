O echipa de cercetatori ai Universitatii ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA), a dat publicitații rezultatele unui studiu privind factorii determinanti ai inclinatiei studentilor romani catre invatamantul online si ai intentiei acestora de a abandona studiile in ipoteza inlaturarii acestui format al procesului didactic, se arata intr-un comunicat al UBB. Cercetarea a fost derulata in perioada ulterioara pandemiei de Covid-19, marcata in sistemul de invatamant superior romanesc de tranzitia catre o „normalitate” in care…