- Primul deces de coronavirus in Europa. In Franta a murit un turist chinez, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Paris. Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus in China continentala, iar numarul deceselor a crescut in ultimele 24 de ore. Guvernul japonez a oferit 2.

- Cercetatori chinezi au dezvoltat un sistem de identificare personala si de determinare a temperaturii corporale de la distanta, tehnologie menita sa faciliteze controlul si preventia raspandirii noului coronavirus Covid-19, transmite joi Xinhua, citat de agerpres.ro.

- Un model matematic arata ca cifrele oficiale privind infecția cu coronavirus sunt mult prea mici. Studiul, publicat in jurnalul medical The Lancet arata ca adevaratul numar al oamenilor infectați in Wuhan era de 75.815 la momentul la care cifra oficiala era de 761. Acum, ar fi peste 150.000.Studiul…

- Se intampla in Romania, mai exact la Institutul de Cercetare Oncogen, acolo unde cercetatorii au fabricat leacul pentru virusul aparut in China, care face zi de zi noi victime și care se extinde rapid. „Noi am inceput sa studiem un alt mod de abordare a vaccinurilor, de la ultima epidemie de Ebola,…

- Virusul gripei aviare H5N8 a fost confirmat la o pasare salbatica descoperita in landul Brandenburg, estul Germaniei, au anuntat luni autoritatile germane, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.In ultimele saptamani, mai multe cazuri de gripa aviara au fost descoperite in Slovacia, Polonia,…

- Ministerul Sanatații a publicat in dezbatere publica un proiect de Ordin de ministru pentru aprobarea metodologiei de implementare a derularii proiectului pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu al pacienților cu tuberculoza din Romania, anunța, marți, instituția.

- Pentru mulți dintre oameni, primele zile ale anului sunt insoțite de stari extrem de neplacute, precum oboseala, greața și dureri de cap, toate simptome ale mahmurelii, scrie livescience.com.Fenomenul de mahmureala, denumit științific veisalgie, a dat batai de cam omenirii de cand stramoșii noștri au…