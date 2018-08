Cercetătorii testează tendoane de canguri care ar putea înlocui ligamentele umane rupte Studiul fara precedent a prezentat "prima dovada a testarii conceptului" ce atesta ca tendoanele de cangur sunt "de sase ori mai puternice in comparatie cu ligamentul incrucisat al omului", se arata intr-un comunicat emis marti seara de Universitatea din Sydney. "Tendonul de cangur are o compozitie similara cu cel uman, insa este mai lung si are proprietati mecanice mai bune, ceea ce il face sa fie un produs natural excelent ce ar putea f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Tendoane prelevate de la canguri sunt testate in Australia spre a fi utilizate in cadrul interventiilor chirurgicale de inlocuire a ligamentului genunchiului, gleznei sau umarului, tratament revolutionar de care ar putea beneficia in special sportivii predispusi la astfel de accidentari, relateaza…

- Studiul fara precedent a prezentat 'prima dovada a testarii conceptului' ce atesta ca tendoanele de cangur sunt 'de sase ori mai puternice in comparatie cu ligamentul incrucisat al omului', se arata intr-un comunicat emis marti seara de Universitatea din Sydney. 'Tendonul de cangur are o compozitie…

