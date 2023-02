Stiri pe aceeasi tema

Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a discutat sambata cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar cei doi au convenit asupra importanței accelerarii asistenței acordate Ucrainei de catre comunitatea internaționala, scrie Reuters, relateaza MEDIAFAX.

Majoritatea simptomelor asociate unei forme prelungite, dar usoare de COVID-19 au tendinta sa dispara in timpul primului an ce urmeaza infectarii pacientilor cu noul coronavirus, potrivit unui studiu stiintific publicat joi, informeaza AFP, scrie Agerpres.

Ca in fiecare an, pentru a evita aruncarea lor pe trotuare, in parcuri sau gradini de bloc, Primaria Sectorului 6 organizeaza colectarea lor gratuita, pe toata durata lunii ianuarie, arata institutia, intr-un comunicat de presa.

Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei Technologies a estimat vineri ca veniturile sale au ramas stabile in 2022 comparativ cu 2021, ceea ce sugereaza ca tendinta de scadere a vanzarilor Huawei din cauza sanctiunilor americane s-a oprit, transmite Reuters.

Opera Comica pentru Copii continua activitatile din Calea Giulesti nr. 16 cu Targul de Iarna, care va fi deschis pe durata vacantei scolare si apoi in weekend-urile din luna ianuarie.

Durata medie de viața a acoperișurilor este de aproximativ 30 de ani, insa, in funcție de cum sunt intreținute, poate fi extinsa sau diminuata. Prin urmare, procesul de intreținere a acestei parți importante a unei case este esențial pentru funcționalitatea și aspectul acoperișului.

Un barbat de 49 de ani de naționalitate bulgara, și-a pierdut viața, aseara intr-un grav accident rutier produs pe Drumul Național 6, in județul Mehedinți, anunța Rador.

