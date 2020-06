Cercetătorii spun că au găsit cel mai curat aer de pe Pămînt Conform unui prim-studiu, efectuat de cercetatorii de la Universitatea de Stat din Colorado, exista o regiune atmosferica neschimbata de activitatea umana. Oamenii de stiinta considera ca au descoperit cel mai curat aer din lume, lipsit de particule nocive cauzate de activitatea umana, scrie adevarul.ro. In prezent, clima se afla intr-o continua schimbare, din cauza poluarii. Vremea si clima sint Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

- Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Colorado au vrut sa afle cat de departe ajunge poluarea produsa de oameni. Astfel, oamenii de știința au reușit sa descopere locul cu aerul cel mai curat de pe planeta. Acesta se afla intr-o regiune din Antarctica, deasupra oceanului.

