Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a virusului SARS-CoV2 este intrinsec la fel de severa ca si variantele anterioare, se constata intr-un studiu amplu realizat in Statele Unite, spre deosebire de ipotezele formulate de cercetari precedente potrivit carora ar fi mai transmisibila, dar mai putin severa, informeaza Reuters…

- Beijing, capitala Chinei care se confrunta cu un nou focar de coronavirus, a inasprit, duminica, restrictiile asociate COVID-19 si a lansat o noua runda de testare in masa, informeaza Reuters. Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei,…

- Grecia a anuntat, miercuri, ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor sanitare in spatiile inchise si certificatele COVID-10, vor fi ridicate pe toata durata perioadei turistice estivale, iar autoritatile vor lua in considerare reintroducerea acestora in septembrie, relateaza Reuters. Numarul…

- Romania will lift all COVID restrictions from Wednesday including requiring a digital pass to access institutions and the obligation to wear protective masks both indoors and outside, Health Minister Alexandru Rafila said on Tuesday, according to Reuters. The decision stems from the coalition government’s…

- Cel puțin cinci superyacht-uri deținute de miliardari ruși au fost ancorate miercuri in Maldive sau au fost observate navigand in apele sale teritoriale, indica platformele de urmarire a navelor, potrivit Reuters. Republica Maldive este o țara insulara din Oceanul Indian care nu are un tratat de extradare…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…

- Un barbat din Turcia a stabilit recordul pentru cea mai lunga perioada de infectare cu coronavirus. La 14 luni de cand a fost prima oara confirmat pozitiv cu COVID-19, Muzaffer Kayasan inca nu s-a vindecat, relateaza Reuters. Cand Kayasan s-a imbolnavit de COVID-19 a crezut ca va muri, avand in vedere…