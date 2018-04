Stiri pe aceeasi tema

- Crearea și dezvoltarea inteligenței artificiale a dispersat lumea cercetatorilor, aceștia formand doua tabere. Daca o parte susține faptul ca acest aspect trebuie privit ca o evoluție, alți savanți au convingeri catastrofale pentru omenire.

- Crearea și dezvoltarea inteligenței artificiale a dispersat lumea cercetatorilor, aceștia formand doua tabere. Daca o parte susține faptul ca acest aspect trebuie privit ca o evoluție, alți savanți au convingeri catastrofale pentru omenire.

- Am auzit odata de la un staret urmatorul cuvant: „Cel mai mare dar al lui Dumnezeu catre om este moartea si nimeni nu i-l poate lua". Cat de adevarat este acest cuvant! Cu totii vom muri si fiecare se poate folosi de acest sfarsit inevitabil mostenit in urma caderii lui Adam ca de unul ...

- #salvatipipera . Stația de metrou Pipera este una dintre cele mai aglomerate din rețeaua de transport public subteran din București. Particularitatea acesteia ține insa și de faptul ca este una dintre cele doua stații terminus ale Magistralei 2 și beneficiaza de o remiza cu patru linii. Trenurile trebuie…

- Proiectul care se lanseaza in China contureaza o ipoteza tot mai des folosita in scenariile considerate S.F. ale viitorului. Chinezii vor sa implementeze un sistem care va aduce lumea virtuala in cea reala, iar viața ne va fi influențata in mod direct de faptele noastre pe internet.

- Un cercetator vine cu o previziune sumbra asupra viitorului pe care omenirea il are. In urma unor calcule prin care susține ca demonstreaza cat de fragila este pacea și ca, de fapt, lumea se afla intr-un razboi continuu, profesorul de la Universitatea din Colorado afirma ca sunt șanse mari pentru ca…

- Iata o lista cu 50 de sfaturi de care sa tii seama pentru a avea sarcina sanatoasa: 1.Ia legatura cu medicul tau ginecolog inainte sa ramai gravida. Asigura-te ca trupul tau este sanatos sa primeasca o sarcina in viitorul apropiat si rezolva orice problema cat de mica ce poate exista (trompe obturate,…

- Cercetatorii din Australia au observat un fenomen straniu al modului in care arborii resimt temperaturile extreme. Dupa observarea arborilor din tara timp de un an, cercetatorii din cadrul Universitatii din Sydney au descoperit ca la temperaturi...