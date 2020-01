Stiri pe aceeasi tema

- A venit pe lume cu aproape patru luni inainte de termen. Avea 650 de grame. La cateva minute dupa naștere, inima lui n-a mai avut forța sa bata. Dar medicii nu s-au dat batuți, dupa 40 de minute, bebelușul s-a nascut din nou, salvat de o punga pentru sandvișuri.

- Prima inima robotizata, obținuta cu ajutorul celulelor stem și al biotehnologiei, este proiectul in dezvoltare cu ajutorul caruia o echipa de cercetatori olandezi spera sa gaseasca o soluție pentru criza transplantului de organe.

- Potrivit unor previziuni ale oamenilor de stiinta olandezi, curentul marin al Atlanticului de Nord si-ar putea schimba directia, ceea ce ar putea avea consecinte catastrofale pentru Europa, unde clima este adesea atenuata datorita apelor calde aduse pe coastele sale.

- Cu siguranța aceasta ar fi una dintre cele mai ciudate descoperiri științifice, iar astronomii de la NASA au fost uimiți sa descopere nu numai o astfel de planeta, ci mai multe. De fapt este vorba despre exoplanete de un tip nou, care au cea mai scazuta densitate estimata vreodata in afara…

- Sute de fermieri au protestat miercuri impotriva reglementarilor guvernului olandez in domeniul mediului, blocand traficul cu tractoare, inclusiv la granita cu Germania, relateaza dpa potrivit Agerpres Potrivit ANP, o agentie de presa olandeza, demonstratiile au blocat trecerea granitei intre Coevorden,…

- Sabrina Helm, profesor la Norton School of Family and Consumer Studies din cadrul Universitații din Arizona, a dorit sa ințeleaga mai multe despre alegerile pe care tinerii le fac in special atunci cand merg la cumparaturi și modul in care acestea afecteaza sanatatea mediului inconjurator. Cercetatorii…