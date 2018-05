Japonezi au reușit sa ii aduca o noua intrebuințare lemnului, material folosit in general pentru fabricarea hartiei sau in construcții. Ei au reușit sa faca alcool din lemn. Inca din anul 2009, cercetatorii niponi au lucrat la o metoda prietenoasa cu mediul pentur a face combustibil din lemn. In acest timp, ei au descoperit ca pot face asta folosind aditivi alimentari. Astfel le-a venit ideea de a face și alcool din lemn, relateaza Sky News . Citește și: Tatuajul temporar care masoara nivelul de alcool din sange Pentru a rezulta alcool, oamenii de știința au pus la fermentat rumeguș cu apa, drojdie…