Cercetătorii lucrează la un nou tratament pentru leucemie O echipa de cercetatori australieni a dezvoltat un test pentru leucemie ce poate identifica pacienții care sunt candidați puternici pentru o remisie fara tratament pe tot parcursul vieții (TFR). Leucemia mieloida cronica (LMC) consta intr-o dereglare la nivelul maduvei osoase ce produce prea multe celule albe in sange, ceea ce afecteaza negativ producția normala de celule sanguine. Deficitul de celule sanguine poate cauza anemii, infecții, sangerari sau vanatai inexplicabile. De regula, persoanele cu LMC resimt un disconfort in partea stanga, sub coaste, din cauza splinei marite. Testul dezvoltat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

