Cercetătorii lucrează la un computer pe os ultra-subțire Cercetatorii au dezvoltat un computer pe os wireless, ultra-subțire, care crește odata cu osul. Numite „electronica de osteosuprafața”, aceste dispozitive ar putea intr-o zi sa-i ajute pe medici sa monitorizeze sanatatea oaselor și vindecarea pe perioade lungi. „Fiind chirurg, sint cel mai incintat despre folosirea masuratorilor colectate cu electronice de osteosuprafața pentru a oferi intr-o z Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are primul test PCR care, pe langa confirmarea sau infirmarea existenței coronavirusului in organism, indica tipul de tulpina SARS-CoV-2, dar și in ce stadiu se afla boala. Cercetatorii din Iași sunt cei care au creat testul avansat.

- Egiptul a ramas intotdeauna o sursa de misticism, cu piramidele, mumiile, faraonii și cultura antica. Cu toate acestea, o noua descoperire ar putea duce la o revizuire a istoriei sale. Cercetatorii speculeaza ca procesul de mumificare ar fi putut fi realizat in Egiptul antic cu peste 1.000 de ani mai…

- Cercetatorii francezi au creat si demonstrat eficienta unui chatbot care ofera raspunsuri personalizate la 51 de intrebari puse de cei curiosi sau de cei care ezita fata de vaccin. Si doar cateva minute de interactiune cu un robot de chat ar putea fi eficiente in lamurirea dubiilor legate de vaccin. …

- Varianta Delta a coronavirusului se poate transmite cu usurinta de la persoane vaccinate la persoanele cu care intra in contact in locuinta lor, dar probabilitatea de infectare a acestora este redusa daca si acestia sunt vaccinati, potrivit unui studiu britanic publicat joi, transmite Reuters.…

- Un rinichi de porc a fost transplantat in premiera la om fara a se declansa respingerea imediata de catre sistemul imunitar al beneficiarului, un important pas inainte care ar putea contribui in cele din urma la atenuarea unei uriase penurii de organe umane transplantabile, a informat Agentia Reuters,…

- Cercetatorii din Olanda au dezvoltat o tehnologie cu laser care permite administrarea unor injectii fara ace si "practic nedureroase", o descoperire considerata de ei revolutionara si care ar putea sa estompeze frica unor persoane fata de injectii si sa stimuleze vaccinarile, informeaza Reuters. Tehnologia…

- Anxietatea, gandurile și emoțiile negative iți pot alunga deseori somnul. Daca din ritualul tau obișnuit de relaxare fac parte cateva strategii eficiente (cum ar fi meditația, muzica relaxanta, o baie calda, masajul, citirea unei reviste, respirația profunda), ai putea adauga și o noua saltea pentru…

- Ce este grafenul?Grafenul este cel mai subțire material din Univers descoperit pana in prezent. Adeseori considerat un "material-miracol", grafenul este unul dintre cele mai usoare materiale, fiind compus in totalitate din carbon, la fel ca diamantul si carbunele. Spre deosebire de aceste materiale,…