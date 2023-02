Stiri pe aceeasi tema

Arheologii au descoperit o taverna in Irak, care a fost construita in 2700 i.Hr. Cercetatorii au descoperit ca taverna a fost imparțita intr-o zona de luat masa in aer liber și o camera cu banci și o soba, potrivit CNN. In aceasta camera au gasit mancare ramasa și chiar ustensile antice.

Cresterea flexibilitatii la locul de munca prin schimbari precum saptamana de lucru de patru zile poate creste productivitatea si poate inversa tendinta cresterii burnout-ului, potrivit unui grup de experti de la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar

O serie de atacuri ale focilor in jurul Cape Town din Africa de Sud s-ar putea datora faptului ca mamiferele marine au fost otravite cu acid domoic, informeaza Newsweek.

Oamenii de știința au aflat mai multe lucruri despre ceea ce se intampla in creierul omului atunci cand moare. Cercetatorii au inregistrat la o persoana care a decedat intreaga activitate cerebrala. Ce au aflat pare rupt dintr-un scenariu de film: creierul ne arata momentele importante din viața.

Oamenii de stiinta din SUA sunt implicati intr-un studiu pentru crearea unui test de sange pentru diagnosticarea sigura a bolii Alzheimer. Ei se concentreaza pe crearea unui test bazat pe anticorpi, care ar detecta o proteina implicata in boala, scrie Rador.

Oamenii de știința au identificat doua minerale care nu au mai fost descoperite pana acum pe Pamant, intr-un meteorit cu o greutate de 15,2 tone cazut in Africa. scrie CNN, potrivit Mediafax.

Oamenii de stiinta au identificat patru gene care ar putea influenta vulnerabilitatea la gandurile sau comportamentele suicidare, relateaza joi upi.com, informeaza Agerpres.

Cercetatorii au descoperit o exoplaneta extrem de tanara de tipul super-Jupiter și au masurat masa și raza de acțiune ale acesteia. Aceasta este cea mai tanara exoplaneta de acest fel pentru care astronomii au reușit sa determine aceste proprietați, anunța descopera.ro.