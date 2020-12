Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii companiei de solutii in securitate cibernetica Kaspersky au identificat in toamna acestui an doua incidente APT care vizau entitati implicate in cercetarea COVID-19, un organism al unui Minister al Sanatatii si o companie farmaceutica.

- Kaspersky dezvaluie doua incidente APT legate de cercetarea vaccinului 24 decembrie 2020 In toamna anului 2020, cercetatorii Kaspersky au identificat doua incidente APT care vizau entitați implicate in cercetarea COVID-19 - un organism al Ministerului Sanatații și o companie farmaceutica. Experții Kaspersky…

- Romanilor nu le este atat de frica de coronavirus cat le este de spitalizare și iși fac stocuri de medicamente, arata un rezultatele unui sondaj realizat de Coaliția Romania Sanatoasa. Aproape 7 din 10 romani (69,5%) se tem mai mult de spitalizare decat de infectarea cu noul coronavirus sau de consecințele…

- Rezultatele unui sondaj realizat de Coaliția Romania Sanatoasa releva ca aproape 7 din 10 romani (69,5%) se tem mai mult de spitalizare decat de infectarea cu noul coronavirus sau de consecințele Covid-19. Sondajul arata ca peste 70% dintre respondenți considera ca sezonul de raceala și gripa vine cu…

- Majoritatea angajatilor Siemens AG va beneficia de un bonus legat de pandemia de coronavirus (Covid-19), de pana la 1.000 de euro, adaugandu-se unor cheltuieli totale programate de companie de aproximativ 200 de milioane de euro, a anuntat luni conglomeratul german industrial Siemens, transmit Reuters…

- Peste 4.500 de imbolnaviri cu coronavirus s-au inregistrat in spitale, din martie pana la jumatatea lunii octombrie, conform unui document al Ministerului Sanatatii. Cele mai multe cazuri au fost raportate in Iasi, o zecime din total. Cele mai multe infectari au fost confirmate in spitalele judetene…

- Personalul medical din secția ATI de la Sf. Pantelimon l-a intrebat pe managerul Dragoș Davițoiu cum poate face fața. Oamenii au argumentat ca, socotind turele de COVID, dar și celelalte sarcini, pentru 20 de bolnavi ATI in plus, e nevoie de 24 de medici, nu de 6 medici, plus suplimentarea personalului…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca pentru pacienții COVID-19 mai sunt libere, in prezent, la nivel național, in jur de 300 de paturi de Terapie Intensiva. 766 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați la Terapie Intensiva. Țara noastra a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un nou record de…