- Cercetatorii japonezi au dezvoltat un anticorp artificial (VHH), ce poate actiona impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19.Grupul de oameni de știința lucreaza la Universitatea Kitasato, din Tokyo, in colaborare cu compania Kao si cu firma emergenta Epsilon Molecular Engineering.„Avem…

- Ministrul sanatatii german, Jens Spahn, a apreciat ca dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus ar putea dura ani de zile, in timp ce presedintele american Donald Trump considera ca acesta ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, potrivit AFP.

- Presedintele Comisiei de coordonare a CIO pentru JO 2020, australianul John Coates, a anuntat miercuri ca Jocurile de la Tokyo de anul viitor nu depind de dezvoltarea unui vaccin contra noului coronavirus, transmite Reuters. Precizarile lui John Coates au survenit dupa ce presedintele…

- Japonia neaga in valuri ca ar fi aproape de a amana organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate sa inceapa la 24 iulie 2020, insa scepticismul se raspandeste, mai ales in conditiile in acest moment principala agentie de stiri nipona anunta ca insusi vicepresedintele Comitetului Olimpic din…

- Tokyo, 4 mar /Agerpres/ - Gigantul farmaceutic nipon Takeda a anuntat miercuri ca dezvolta un medicament impotriva noului coronavirus, precizand ca s-a pus in contact cu agentii de reglementare din intreaga lume pentru a accelera scoaterea sa pe piata, relateaza EFE. Noul medicament, derivat…

- Trei romani sunt infectati cu noul coronavirus, insa starea acestora este buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Atat pacientul internat la Matei Bals, cat si cei doi romani internati in Japonia au stare de sanatate buna. Starea barbatului din județul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID –…