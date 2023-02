Cercetătorii japonezi au descoperit peste 7.000 de noi insule Trebuie sa fie dificil sa ții socoteala numarului de insule raspindite pe o suprafața de peste 370.000 de kilometri patrați, intr-o țara care este supusa cu regularitate activitații vulcanice și condițiilor meteorologice extreme. In timp ce Japonia a asistat la formarea de noi insule și la dispariția tacuta a altora, geografii au declarat ca statisticile oficiale care arata ca Japonia este form Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cartografierea digitala duce la descoperirea a aproximativ 7.000 de insule noi, deși este puțin probabil sa extinda teritoriul Japoniei, spun rapoartele presei. Nu poate fi ușor sa ținem cont de numarul de insule impraștiate pe o suprafața de peste 370.000 de kilometri patrați, intr-o țara care este…

- Japonia are doua ori mai multe insule decat aratau hartile de pana acum, a aratat un studiu bazat pe cartografiere digitala. Astfel, numarul de insule japoneze urca la 14.125 - cu 7.273 mai multe decat se stia.

- Egiptenii antici utilizau numeroase ingrediente exotice - unele importate se pare chiar din indepartata Asie de Sud-Est - pentru a-si mumifica mortii, potrivit unei noi analize a recipientelor dezgropate la un atelier de imbalsamare cu o vechime de peste 2.500 de ani, informeaza Reuters.

- Ambasada Chinei la Tokyo a anuntat duminica ca va relua eliberarea de vize pentru cetatenii japonezi, dupa aproape trei saptamani de intrerupere provocate de o disputa diplomatico-sanitara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.China a incetat sa elibereze vize pentru japonezi pe 10 ianuarie, drept represalii…

- Cercetatorii americani si europeni cred ca au descoperit in sfarsit secretul longevitatii cladirilor romane vechi de aproximativ 2.000 de ani: un beton capabil de a se repara singur, scrie AFP. In timp ce unele cladiri moderne devin ruine dupa doar cateva decenii, acesti oameni de stiinta spera ca descoperirea…

- O echipa, condusa de profesorul Satoshi Ichikawa de la Universitatea Hokkaido din Japonia a dezvoltat o clasa noua a compușilor antibacterieni, numiți sfermicine (sphaerimicins). Antibioticele sunt medicamente vitale in tratamentul unui numar de boli bacteriene, dar din cauza utilizarii excesive,…

- Ministerul Sanatații din Japonia a fost pus la zid de catre somitați din lumea medicala, care i-au cerut sa inceteze vaccinarea populației, dat fiind numeroasele efecte secundare grave și prabușirea imunitații. Mai mult, medicii au solicitat ca vaccinații anti-Covid sa se duca urgent sa-și faca analizele,…

- Pentru a ințelege ce efect au bacteriile intestinale asupra scaderii in greutate, cercetatorii au analizat 105 persoane supraponderale, toate fiind inscrise intr-un program de slabire de un an. Pentru a urmari pierderea in greutate, cercetatorii au inregistrat indicele de masa corporala (IMC) al participanților.Oamenii…