Cercetătorii israelieni au găsit o metodă pentru a depista de la distantă coronavirusul Dispozitivul percepe de la distanta, chiar si de la zeci de metri, modificari ale motilitatii tesuturilor, provocate de boala. Kitul de urgenta pe care sa-l ai in casa daca te infectezi cu coronavirus Daca te infectezi cu coronavirus și prezinți simptome, este foarte posbil sa fii nevoit sa te tratatezi singur, acasa. Asta, daca suferi de o forma ușoara a bolii. Iata care este kitul de urgența pe care sa-l ai la indemana daca vei fi vreodata nevoit sa te ingrijești la domiciliu. Cum majoritatea cazurilor de imbolnavire cu Covid-19 sunt ușoare și cum spitalele sunt pline ochi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

