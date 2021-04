Cercetătorii din Mexic au creat o nouă mască de protecție Cercetatorii din Mexic au creat o noua masca de protecție, pe care oamenii o pot purta doar pe nas in timp ce mananca. O masca nazala, o inovatie impotriva Covid-19 care lasa gura libera si poate fi folosita la masa, nu a fost aprobata de catre autoritatile sanitare, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda masca de protectie care acopera nasul, gura si barbia. Aceasta masca nazala, prezentata intr-o inregistrare video Reuters, foarte preluata, atribuie „inventia” unor cercetatori mexicani, potrivit news.ro. O protectie a nasului cu o panza sau material chirurgical poate reduce transmiterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

