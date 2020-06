O echipa de cercetatori din Israel a creat o masca sanitara unica in lume, ce poate distruge virusul SARS-CoV-2 in 30 de minute. Aceasta se conecteaza la un incarcator de telefon mobil. In plina pandemie de COVID-19 , cand toata lumea cauta sa gaseasca vaccinul salvator, tratamente eficiente și orice alta metoda de a stopa raspandirea virusului SARS-CoV-2, cercetatorii israelieni au gasit o soluție pentru protejarea populației. Citește online gratuit noul numar al revistei Unica Aceștia au creat o masca sanitara ce poate distruge virusul prin intermediul caldurii generate de curentul electric.…