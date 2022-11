Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate produsele „naturale" de ingrijire a pielii vandute la trei comercianti de top din SUA contin alergeni, potrivit unui studiu realizat de o echipa de dermatologi de la Facultatea de Medicina a Universitatii Stanford si publicat in revista stiintifica JAMA Dermatology. Aproape 90- dintre…

- Cinci produse inovative, care folosesc coji de sfecla si de ceapa rosie si pielita strugurilor rosii pentru a da culoare si aroma alimentelor, inlocuind astfel aditivii de sinteza, realizate de cadre didactice si doctoranzi ai Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii…

- Colegiul Farmaciștilor Mureș, in parteneriat cu Facultatea de Farmacie a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, anunța organizarea celei de-a zecea ediții a Conferinței Farmaciștilor Mureșeni, in perioada 13 – 14 octombrie 2022. Evenimentul se…

- Cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene se construieste in Romania. Totul in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii „Dunarea de Jos” Galati.

- La Universitatea Dunarea de Jos din Galați are loc pe 7 și 8 octombrie cea de 15-a ediție a Conferintei Internationale „Presa si cultura in spatiul european”, tema dezbatuta in acest an fiind „Deontologia Jurnalistica, in era digitalizarii”. Conferința se adreseaza cadrelor didactice din invațamantul…

- Cea mai inalta distinctie a Medicinei Militare a fost conferita recent, in data 19 august 2022, conf. univ. dr. psih. Maria Dorina Pașca, cadru didactic la Facultatea de Medicina, șef Disciplina Etica și științe socio – umane din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)…

- Lucian Georgescu, rectorul Universitatii „Dunarea de Jos" din Galati, a vorbit despre lacul Brates, care in urma cu un secol avea dimensiuni considerabile, depasind lacul Balaton din Ungaria. „Unul din proiectele pe care le avem acum si il negociem cu Ministerul Agriculturii este legat de un lac. Acum…