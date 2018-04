Stiri pe aceeasi tema

- In contextul declarațiilor publice din ultimele zile, APAPR reitereaza cateva aspecte importante: 1. Sistemele de pensii publice se afla sub o presiune uriașa peste tot in lume din cauza imbatranirii populației și reducerii numarului de tineri care sa susțina pensiile celor in varsta. In ultimele doua…

- In ciuda vremii de afara, Romania a trecut, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara. Ceasurile au fost date inainte cu o ora, iar ora 03:00 a devenit ora 04:00. Astfel, duminica 25 martie va fi cea mai scurta zi din an. Trecerea la ora de vara se face intotdeauna…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor de pensii publice, ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu Federația Internationala a Administratorilor de Fonduri de Pensii (FIAP),…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor publice de pensii (PAYG, pay-as-you-go), ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu publicat recent de FIAP (Federația Internationala…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- In anul 2016, flota de pescuit a Uniunii Europene numara 83.734 de vase cu o capacitate totala de 1,6 milioane tone insa ponderea ocupata de flota de pescuit a Romaniei era de doar 0,2%, in conditiile in care numara 147 de vase cu o capacitate combinata de 1.000 de tone, arata datele publicate ieri…