Cercetatorii de la MIT incearca sa creeze masca incalzita care poate inactiva coronavirusurile Mastile de protectie filtreaza cu eficienta virusurile precum SARS-CoV-2, reducand astfel riscul de infectie. Insa, o echipa de cercetatori de la MIT spera sa le imbunatateasca si sa creeze mastile capabile sa inactiveze virusurile, cu ajutorul caldurii.



Oamenii de stiinta intentioneaza sa produca masti care sa aiba in compozitie o plasa incalzita din cupru.



Prin acest tip de masca, in timpul inspirului si expirului aerul este filtrat prin plasa incalzita si astfel orice particule virale din aer sau din respiratia purtatorului mastii sunt incetinite si inactivate.



