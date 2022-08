Cercetătorii dau alarma: Soarta celei mai mari calote glaciare, 'în mâinile noastre' O incalzire globala cu mai mult de 2 grade Celsius risca sa provoace o topire a celei mai mari calote glaciare, in Antarctica, suficient pentru a determina cresterea nivelului marii cu cativa metri, au avertizat cercetatorii, conform carora situatia este inca "in mainile noastre", relateaza miercuri AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

