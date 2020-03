Cercetătorii chinezi recomandă ultrasonografia pulmonară în cazul pacienţilor cu COVID-19 în stare gravă Oamenii de stiinta din China au impartasit caracteristicile ultrasonografice ale pneumoniei provocate de noul coronavirus si experienta dobandita in urma tratamentelor aplicate pe baza ecografiei pulmonare asupra pacientilor cu COVID-19, informeaza miercuri Xinhua. O echipa medicala a utilizat ultrasonografia pentru tratarea pacientilor cu infectii grave provocate de COVID-19, boala declansata de noul coronavirus, in lupta pe termen lung impotriva epidemiei. O dificultate majora in tratamentul pacientilor cu COVID-19 in stare grava a fost reprezentanta de decesele cauzate prin insuficienta respiratorie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

