Cercetătorii chinezi au inventat plasticul degradabil care promite să pună capăt poluării oceanelor O echipa de oameni de stiinta din China a dezvoltat un tip de plastic ce se degradeaza in apa sarata si ar putea contribui la diminuarea tendintei din ce in ce mai ingrijoratoare a poluarii oceanelor, relateaza miercuri Xinhua. Noul material compozit din poliester se poate descompune in apa sarata in cursul unei perioade ce variaza intre cateva zile si cateva sute de zile, lasand in urma mici molecule care nu provoaca poluare, a explicat Wang Gexia, inginer-sef la Institutul tehnic de fizica si chimie din cadrul Academiei de Stiinte din China. ''Multa vreme oamenii s-au concentrat pe 'poluarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

