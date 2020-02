Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza bomba lansata de cercetatorii chinezi. Aceștia susțin capangolinul, specie pe cale disparitie, ar putea fi „veriga lipsa” dintre lilieci si oameni, și ar putea fi cauza transmiterii virusului de la animal la om, scrie The Guardian, citat de Mediafax.Citește și: Informare meteo de ULTIMA…

- Cercetatorii chinezi care investigeaza originea animala a epidemiei de coronavirus din China au descoperit ca un mamifer pe cale de disparitie ar fi transmis coronavirusul la oameni, scrie agentia Xinhua, citata de The Guardian.

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a efectuat joi o vizita surpriza la o scoala din Roma unde invata numerosi elevi chinezi, incercand astfel sa risipeasca teama provocata de coronavirusul care in Italia a declansat atitudini anti-chinezesti, consemneaza Reuters. Oamenii de afaceri chinezi aflati…

- China se izoleaza tot mai mult pentru a frana epidemia de coronavirus. La sute de kilometri distanta de Wuhan, cetatenii ridica ziduri pentru a evita contaminarea. Ultimele cifre oficiale arata ca 132 de oameni au murit si sase mii sunt infectati. Numarul contaminarilor l-a depasit deja pe cel al epidemiei…

- In China, raspandirea coronavirusului mortal accelereaza, dupa cum anunta presedintele Xi Jinping, insa cercetatorii chinezi sustin ca au izolat tulpina virusului, ca prim pas in realizarea unui vaccin. Cercetatorii chinezi au anuntat, astazi, ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA.Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli…

- Pana acum, in China au murit 26 de oameni și mai mult de 900 sunt infectați, dar medicii spun ca numarul real ar fi putut sa ajunga deja la mii de cazuri. Doctorul Eric Toner, de la Johns Hopkins, a declarat ca nu a fost deloc surprins cand a aflat de coronavirus, la sfarșitul lunii decembrie. …

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…