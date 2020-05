Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici vor studia genele a mii de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19 in incercarea de a dezlega unul dintre misterele asociate noului coronavirus: de ce ucide anumite persoane, iar altora nu le produce nici macar o durere usoara de cap? Oameni de stiinta din Regatul…

- Cercetatorii de la Oxford au descoperit un nou test care iti spune in 20 de minute daca ai anticorpi sau nu pentru noul coronavirus. In urma testului, cine este imun poate sa se intoarca la munca si sa socializeze ca si pana acum. Guvernul britanic a comandat deja 50 de milioane de teste ce vor […]…

- Un potențial vaccin impotriva COVID-19 a fost multiplicat intr-un milion de doze, ce vor fi puse in circulație pana in luna septembrie. Vaccinul a fost creat de cercetatorii britanici de la Universitatea Oxford, dar nu a fost inca supus testelor. Este denumit „ChAdOx1 nCoV-19” și face parte dintr-o…

- Cercetatorii belgieni de la Universitatea Ghent au descoperit de ce in Romania, si in general, in tarile din Estul Europei, este mai mica incidenta cazurilor grave de COVID-19 respectiv a celor soldate cu decese. Explicatia tine de configuratia diferita a celulelor din caile noastre respiratorii determinata…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…