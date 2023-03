Geologia insulei vulcanice braziliene Trindade fascineaza de mult timp oamenii de stiinta, dar descoperire unor "roci" formate din deseuri de plastic in acest refugiu indepartat al testoaselor reprezinta un semnal de alarma, informeaza Reuters. Plasticul topit se imbina cu rocile pe aceasta insula aflata la o distanta de 1.140 de kilometri de statul Espirito Santo (sud-estul Braziliei), o dovada a influentei din ce in ce mai mari a oamenilor asupra ciclurilor geologice ale Terrei, spun cercetatorii. ''Este un lucru nou si terifiant in acelasi timp intrucat poluarea influenteaza geologia'', a spus…