- Doi cercetatori americani au conceput Food Compass, un sistem pentru evaluarea a ceea ce mancam. Cu Food Compass se poate determina cu precizie calitatea nutriționala a alimentelor. Pentru aceasta, autorii au examinat peste 8.000 de alimente și bauturi timp de trei ani, precizeaza Sante magazine. Datorita…

- Cercetatorii americani au aratat ca insectele ar putea ”simți” celulele maligne și chiar sa faca diferența intre diferitele tipuri de cancer. Dupa caini, care pot adulmeca un cancer de san, iata ca și lacustele pot fi detectoare ale cancerului! Ideea ar putea sa fie luata in serios dupa publicarea studiului…

- Peste 58% din bolile omului s-au agravat din cauza modificarilor climatice, potrivit unui studiu, publicat an Nature Climate Change, realizat de cercetatorii de la Universitatea Mamoa din Hawai, transmite Euronews. Studiul a urmarit efectele asupra bolilor umane generate de creșterea temperaturii, seceta,…

- Un studiu de data recenta face o uimitoare descoperire: Sars-Cov-2 reușește sa ajunga din nas in creier prin intermediul unor tuburi minuscule, numite nanotuburi, transmite 20 Minutes. Prezența Covid-19 a fost observata inclusiv in creierul unor pacienți. Potrivit New Scientist, receptorul ACE2, pe…

- Spitalul AZ West din Furnes, Belgia, cauta de urgența un medic pediatru și pentru aceasta folosește orice mijloc, scrie Krant van West-Vlaanderen. Directorul spitalului Lieven Vermeulen confirma: cine ne poate da o informație buna, care ajute la gasirea unui pediatru, poate primi o recompensa de 15.000…

- Cercetatorii de la Ecole Polytechnique Federale din Zurich (EPFZ) au facut o descoperire uimitoare privitoare la celulele canceroase: se pare ca tumorile cancerului de san iși maresc activitatea in timpul nopții, producand mai multe celule canceroase formand metastaze, transmite agenția Belga. Aceasta…

- Potrivit cercetatorilor americani și suedezi, printr-o noua tehnica, s-ar putea scapa de adicțiile cele mai rezistente. Un studiu, realizat de un grup de cercetatori americani și suedezi, publicat in revista Nature Medicine (13 iunie a.c.) susține ca a descoperit ca se poate pune punct depdențelor prin…

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 – 1983, a murit sambata, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. „O zi neagra pentru cultura romaneasca… Odihna vesnica, Iulia Buciuceanu!”, transmite Ministerul Culturii,…