- O echipa de cercetatori belgieni sustine ca vaccinul lor, aflat in studii clinice, ar avea potentialul sa ofere imunitate pe viata, fiind dezvoltat dupa o tehnologie diferita de a serurilor existente, relateaza Digi 24.

- Vaccinul Moderna impotriva Covid-19 a produs anticorpi care au persistat la 90 de zile dupa vaccinare, o veste buna, deoarece autorizarea sa este analizata in mai multe țari, potrivit studiului a 34 de participanți de la inceputul studiilor clinice, publicat joi in New England Journal

- Prof.univ.dr. Virgil Paunescu, vicepreședintele Academiei de Științe Medicale din Romania și coordonatorul Centrului OncoGen din Timișoara, a declarat, marți, ca instituția dezvolta un vaccin anti-Covid foarte ușor de administrat și care ar putea oferi imunitate chiar pe viața, insa nici o autoritate…

- Bolnavii de COVID-19 care au fost observati in cadrul acestui studiu se aflau internati la Hospital Universitario Marques de Valdecilla din orasul spaniol Santander. Vitamina D este un hormon produs de rinichi ce controleaza concentratia de calciu din sange si care afecteaza sistemul imunitar,…

- Un nou studiu arata ca persoanele care au suferit frecvent de guturai, adica de raceala sezoniera, sunt mai protejate de COVID-19. Prin urmare, foarte mulți oameni ar putea avea o forma de imunitate la noua boala, in sensul in care vor face forme mai ușoare sau vor fi chiar asimptomatici. Oferta de…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford au dezvoltat un test rapid COVID-19, care poate identifica coronavirusul in mai puțin de cinci minute. Universitatea spera sa inceapa sa produca dezvoltarea acestuia la inceputul anului 2021 și sa obțina un produs aprobat șase luni mai tarziu. Conform cercetatorilor…