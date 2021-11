Stiri pe aceeasi tema

- China s-ar putea confrunta cu peste 630.000 de infectari cu Covid-19 pe zi daca ar abandona politicile de toleranța zero prin ridicarea controalelor de calatorie, potrivit unui studiu realizat de matematicienii de la Universitatea din Beijing. In raportul publicat in China CDC Weekly de Centrul chinez…

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Un antidepresiv ieftin folosit pentru tratarea tulburarii obsesiv-comulsive ajuta la scaderea probabilitatii ca pacientii cu COVID-19 cu risc ridicat sa necesite spitalizare sau observatie medicala prelungita, sugereaza un studiu clinic amplu publicat in The Lancet, conform Business Insider. Medicamentul,…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, i-a spus șefului diplomației chineze, Wang Yi, duminica, ca Statele Unite se opun acțiunilor intreprinse de Beijing care accentueaza tensiunile in stramtoarea Taiwanului, relateaza Reuters.

- Aeroporturile din capitala Beijing au anulat vineri sute de zboruri, iar conditiile de calatorie au fost inasprite in toata China pentru a stopa aparitia unor focare sporadice de COVID-19, relateaza...

- Cercetatorii francezi de la Universitatea din Paris au descoperit cauza care ii face pe aproximativ 30% dintre pacientii de COVID-19 sa aiba dureri ingrozitoare de picioare si sa sufere de degete rosii, umflate si inflamate.

- Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie 2022) vor avea loc fara spectatori straini si vor fi rezervate numai publicului chinez, din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat Comitetul International Olimpic (CIO), citat de AFP. De asemenea, conform forului olimpic mondial, doar participantii…

- Wei Jingsheng, fost membru al partidului comunist chinez, a declarat ca China a raspandit in mod deliberat Covid la un turneu militar, cu doua luni inainte ca restul lumii sa afle despre virusul mortal, conform Daily Mail citat de mediafax. Wei Jingsheng a declarat ca Jocurile Militare Mondiale…