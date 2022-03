Cercetătorii au trecut la alt nivel - Vor să folosescă inteligenţa artificială pentru a înţelege `limbajul` porcilor Oamenii de stiinta vor sa folosesca inteligenta artificiala pentru a intelege „limbajul” porcilor. Cercetatorii spun ca algoritmul care traduce semnalele acustice ar putea fi dezvoltat pentru a monitoriza automat bunastarea animalelor, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii in securitate informatica de la Bitdefender detecteaza noi valuri de e-mail-uri frauduloase care exploateaza criza umanitara și spiritul de intrajutorare al oamenilor din intreaga lume. 4% dintre mesajele trimise de catre atacatori la nivel global țintesc adrese de email din Romania.…

- Cererea de carburanti la benzinariile ungare a crescut la cote record, astfel ca grupul petrolier maghiar MOL a introdus restrictii privind cantitatile care pot fi achizitionate, scrie Hungary Today. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ritmul vaccinarilor anti-COVID-19 in Uniunea Europeana a scazut saptamana trecuta la cel mai mic nivel in mai mult de un an, potrivit statisticilor UE, in contextul diminuarii temerilor referitoare la pandemie, relaxarii restrictiilor si deplasarii atentiei publice catre criza din Ucraina, informeaza…

- Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 6.832 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 51.194 teste RT-PCR și antigen efectuate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In cadrul unui briefieng care a avut loc in Senatul SUA, principalul subiect de discuție a fost starea psihica a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sonimpex Topoloveni, compania autohtona care a adus Romaniei prima Indicatie Geografica Protejata pentru magiunul din prune Topoloveni, implineste 29 de ani de la infiintare si intra in al treizecilea an de activitate, perioada in care business-ul Topoloveni a functionat si s-a dezvoltat. Fii…

- Președintele Klaus Iohannis pregatește convocarea Consiliului Suprem de Aparare, ca urmare a escaladarii situației din Ucraina, informeaza Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat luna trecuta cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape 30 de ani, intensificand povara asupra gospodariilor si sporind posibilitatea ca Banca Angliei sa majoreze dobanda, arata datele publicate miercuri de Oficiul National de Statistica…