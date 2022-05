Cercetătorii au surprins sunetul straniu al ecourilor create de găurile negre In actul de alimentare, gaurile negre elibereaza raze X, iar acestea se pot reflecta in materialul din jurul gaurii, ceea ce astronomii numesc „ecouri”. Observațiile inițiale au venit de la gauri negre enorme din alte galaxii, dar același lucru a fost raportat de atunci in doua gauri negre mai mici. Acum, oamenii de știința au convertit pentru prima data aceste „ecouri” in sunete, scrie Noi.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

