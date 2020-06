Cercetătorii au înregistrat cel mai îndelungat fulger. El a durat 17 secunde. Cercetatorii au inregistrat cel mai indelungat fulger care a durat 17 secunde. Recordul precedent este de 7,74 secunde. Cercetatorii au explicat ca, de obicei, fulgerul poate fi observat doar citeva secunde. Cu toate acestea, pe 4 martie 2019, in Argentina a avut loc un fulger care a durat 16,73 secunde. Un nou raport publicat de Organizația Mondiala a Meteorologiei confirma faptul ca acest fulg Citeste articolul mai departe pe noi.md…

