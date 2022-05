Cercetătorii au descoperit un medicament eficient în autism şi Alzheimer In curand, autismul, schizofrenia si bolile neurodegenerative precum Alzheimer ar putea fi tratate eficient cu ajutorul unui medicament eficient in studiile de laborator pe animale-model, care a fost deja recunoscut de FDA in America. Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au identificat un mecanism impartasit de mutatii prezente in genele ADNP si SHANK3 care cauzeaza autism, schizofrenie si alte afectiuni. Au descoperit apoi un medicament experimental care s-a dovedit eficient in laborator in cazul acestor mutatii, a informat saptamana aceasta agentia TPS, conform Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

