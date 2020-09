In Australia traieste o planta care secreta un venin asemanator cu cel al scorpionilor, ce poate provoca dureri atroce timp de saptamani, a dezvaluit o echipa de oameni de stiinta, relateaza joi AFP.

Este suficient sa atingi o frunza de dendrocnide pentru a simti o durere chinuitoare, afirma cercetatorii. Aceasta specie de urzica, care se gaseste si in anumite paduri din Statele Unite si Europa, este cunoscuta sub denumirea de "gympie-gympie". Insa specia de dendrocnide care se gaseste in Australia,…