Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la Universitatea RMIT au descoperit o modalitate inovatoare de a intari betonul cu zaț de cafea prajita, deschizind calea reciclarii deșeurilor din industria cafelei. Potrivit experților, aceasta noua tehnologie va crește rezistența betonului cu 29%, folosind deșeurile de la prajirea…

- Cercetatorii de la Universitatea RMIT din Australia au descoperit ca zatul de cafea poate fi folosit pentru productia de beton mai rezistent, transmite miercuri agentia Xinhua. O echipa de cercetatori de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii RMIT din Melbourne a dezvoltat o tehnica pentru…

- Zatul de cafea poate contribui la productia de beton mai rezistentCercetatorii de la Universitatea RMIT din Australia au descoperit ca zatul de cafea poate fi folosit pentru productia de beton mai rezistent, transmite miercuri agentia Xinhua, informeaza Agerpres. O echipa de cercetatori de…

- Cercetatorii australieni au reușit ”sa fabrice” in laborator vase de sange aproape comparabile cu cele naturale, performanța care ar putea contribui la reducerea numarului crizelor cardiace, accidentelor vasculare cerebrale și anevrismelor. Este vorba despre cercetatorii de la Universitatea din Melbourne…

- Superconductorii sunt materiale care permit curentului electric sa circule fara rezistenta, o proprietate care ar putea revolutiona retelele electrice in care energia se pierde in timpul transmiterii, si ar putea determina, de asemenea, progrese revolutionare in domenii precum cipurile pentru calculatoare,…

- O echipa de oameni de știința de la Universitatea din Adelaide, condusa de James Nankivell, a identificat șarpele platic din deșert (Demansia cyanochasma) ca fiind o specie separata in rindul familiei Demansia. Cercetatorii au analizat caracteristicile șerpilor D. cyanochasma și au ajuns la concluzia…

- Industria farmaceutica se confrunta cu o provocare majora in ceea ce privește sustenabilitatea, deoarece cantitatea mare de medicamente eliberate fara prescripție medicala, cum ar fi paracetamolul și ibuprofenul, necesita precursori chimici derivați din petrol. Cu toate acestea, cercetatorii de la Universitatea…

- Australia și Noua Zeelanda au cele mai mari șanse sa supraviețuiasca unui razboi nuclear, arata un studiu desfașurat de Universitatea din Otago, Noua Zeelanda. Cercetatorii spun ca cele doua țari dispun de securitatea alimentara și energetica care le sporește perspectivele ca civilizația sa continue.…