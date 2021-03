Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung in ocean iar unele dintre primele cercetari asupra modului in care microplasticul afecteaza speciile de pesti din Noua Zeelanda au dezvaluit ca microparticulele de plastic isi pot croi drum prin mucoasa intestinala ajungand in tesutul muscular…

- O posibila noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata în mai multe regiuni din Brazilia, a anuntat vineri Laboratorul National de Calcul Stiintific (LNCC), aflat în subordinea Ministerului Stiintei si Tehnologiei, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Cercetatorii…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala din Australia (ANU) au descoperit o proteina care ar putea combate astmul si anafilaxia, relateaza vineri agentia Xinhua citata de Agerpres. Într-un studiu publicat joi în Cell, echipa de cercetatori a dezvaluit ca descoperirea ar putea…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala din Australia (ANU) au descoperit o proteina care ar putea combate astmul si anafilaxia, relateaza vineri agentia Xinhua. Intr-un studiu publicat joi in Cell, echipa de cercetatori a dezvaluit ca descoperirea ar putea oferi solutia pentru impiedicarea organismului…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala din Australia (ANU) au descoperit o proteina care ar putea combate astmul si anafilaxia, relateaza vineri agentia Xinhua. Intr-un studiu publicat joi in Cell, echipa de cercetatori a dezvaluit ca descoperirea ar putea oferi solutia pentru impiedicarea…

- Cercetatorii și doctoranzii de la Facultatea de Horticultura din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) vor avea la dispoziție cadrul potrivit pentru cercetare științifica de inalt nivel, odata cu reorganizarea și amplasarea intr- un…

- Un studiu israelian a constatat ca ozonul poate dezinfecta suprafetele contaminate cu coronavirus, relateaza Xinhua. Potrivit studiului publicat in jurnalul stiintific Environmental Chemistry Letters, cercetatorii au descoperit ca suprafetele pot fi dezinfectate dupa expunerea scurta la concentratii…

- O echipa internationala de oameni de stiinta condusa de cercetatori din Israel a identificat o noua vulnerabilitate in celulele canceroase, a anuntat Universitatea din Tel Aviv (TAU), relateaza Xinhua, citata de Agerpres.