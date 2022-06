Cercetătorii au descoperit cum putem scăpa de dependența de tutun Potrivit cercetatorilor americani și suedezi, printr-o noua tehnica, s-ar putea scapa de adicțiile cele mai rezistente. Un studiu, realizat de un grup de cercetatori americani și suedezi, publicat in revista Nature Medicine (13 iunie a.c.) susține ca a descoperit ca se poate pune punct depdențelor prin stimulare cerebrala. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, autorii studiului spun ca au analizat pacienți care au simțit nevoie sa renunțe la fumat dupa ce au suferit un accident vascular cerebral (AVC). Autorii studiului au observat leziuni in cel puțin una din trei zone ale creierului (cingular… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

