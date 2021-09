Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care traiau in urma cu aproximativ 9.000 de ani in sudul Chinei au invatat sa produca bere din plante cultivate, potrivit descoperirilor realizate in timpul unor excavatii in situl Qiaotou din orasul Yiwu, supranumit ''supermarketul lumii'', situat in provincia Zhejiang din estul…

- O echipa de cercetatori a analizat comportamentul ursului polar dupa ce s-au ciocnit de mai multe mituri. Legenda spune ca ursul polar poate vana morse cu ajutorul unor instrumente pe care si le procura din natura. Mai mulți cercetatori din Canada, SUA si Groenlanda si-au unit fortele pentru…

- Cercetatorii au descoperit o noua planta periculoasa care crește langa orașe. Oamenii de știința au descoperit un nou tip de planta. Planta periculoasa care crește langa orașe O noua planta le da fiori cercetatorilor. Crește in zonele mlaștinoase din jurul orașelor și este o planta carnivora. Ea se…

- Oamenii de știința de la Universitatea Oxford din Marea Britanie și Universitatea Peking din China au gasit o legatura clara intre gatitul la combustibil solid și bolile oculare periculoase care pot duce la orbire. Despre acest lucru s-a anunțat intr-un articol publicat in revista PLOS Medicine. {{537181}}Cercetatorii…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford au descoperit ce se intampla cu corpul uman atunci cand sunt combinate serurile Pfizer și AstraZeneca. Cum reacționeaza organismul la doua doze de vaccin diferite.

- Oamenii de stiinta din Australia au descoperit ca o specie nativa de soarece, considerata disparuta cu mai bine de 150 de ani in urma, traieste in prezent pe insulele din largul Australiei de Vest, informeaza The Guardian. Cercetatorii au comparat mostre ADN provenite de la opt specii de rozatoare…

- Oamenii de știința saluta descoperirea uimitoare a speciei „Dragon Man”. Omul Dragon a trait acum mai bine de 146.000 de ani intr-o regiune rece din nord-estul Chinei, așa cum este descris in aceasta reconstrucție. Unul dintre cei mai importanți experți din Marea Britanie in evoluția umana, prof. Chris…