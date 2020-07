Stiri pe aceeasi tema

- Un an de caine nu este egal cu șapte ani la om, au stabilit cercetatorii americani, intr-un studiu. Un cațel de un an ar avea, in realitate 30 de ani „umani” dar progresia nu continua in același ritm, potrivit The Guardian.Cercetarile unei echipe de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul…

- Constatarile, publicate joi in jurnalul Cell Systems, sugereaza ca un caine in varsta de un an are de fapt aproximativ 30 de ani in "ani umani". O echipa de cercetatori de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul Universitatii California a studiat modificarile epigenetice de la nivelul ADN-ului…

- Poluarea cu plastic din oceane este posibil sa fi fost “mult subestimata”, conform unei cercetari care sugereaza prezenta unui numar cel putin dublu de particule de microplastic fata de estimarile anterioare, relateaza vineri The Guardian, scrie Agerpres. Oamenii de stiinta au analizat apele din largul…

- Oamenii de știința care lucreaza pentru armata americana lucreaza la un nou test pentru covid-19 care ar putea identifica purtatorii virusului inainte de a deveni contagioși și a raspandi boala, scrie The Guardian, citeaza hotnews.ro.

- O echipa internationala de oameni de stiinta a reusit sa creeze in laborator flori care emit lumina prin editarea ADN-ului plantelor, informeaza The Guardian si The Independent. Potrivit cercetatorilor, frunzele si florile luminescente adauga o dimensiune neobisnuita unui decor si ofera totodata o perspectiva…

- Oamenii de stiinta au avertizat ca masurile de distantare sociala ar putea fi necesare la anumite intervale pana in 2022, in contextul in care, in absenta unui vaccin sau a unor tratamente, ne putem astepta la mai multe valuri epidemice, relateaza The Guardian.

- Primul caz de infectare cu noul coronavirus, primul bolnav de “pneumonie virala de cauza necunoscuta”, a ajuns pe mainile medicilor din China pe 17 noiembrie.Sunt, așadar, 5 luni de la primul caz de COVID.Miercuri, 1 ianuarie, la o zi dupa anunțul oficial al Chinei ca au aparut cazuri de “pneumonie…