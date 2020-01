Cercetătorii au decis FĂRĂ DUBII: Zaharul are același efect asupra creierului ca și drogurile Zaharul poate modifica structura creierului in doar 12 zile, provocand dependența similar drogurilor, potrivit rezultatelor unui nou studiu realizat de cercetatorii danezi, informeaza medicalnewstoday.com. Mai precis, zaharul duce la modificarea structurii circuitului din creier asociat cu procesarea recompenselor. In momentul in care o persoana invața ceva nou sau experimenteaza ceva placut, in creier este activat sistemul de recompensare. Cu ajutorul substanțelor naturale din creier, anumite zone comunica intre ele pentru a ajuta persoana respectiva sa invețe și sa repete comportamente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

