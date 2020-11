Cercetătorii au creat un cel mai precis ceas din lume Cercetatorii au creat un ceas atomic, care foloseste o structura optica realizata din raze laser ce capteaza atomi de yterbiu. Conform parerii specialistilor, ceasul este atit de exact, incit ar putea detecta chiar si materia intunecata. Fiecare atom are o anumita vibratie, iar frecventa acestuia le permite cercetatorilor sa masoare modul in care atomii de yterbiu interactioneaza intre doua nivelu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

