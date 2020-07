Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu care tații s-au jucat adesea la o virsta frageda, și-ar putea controla mai ușor comportamentul și emoțiile la o virsta mai inaintata, anunța The Guardian. Un studiu realizat de Facultatea de educație a Universitații din Cambridge și Fundația LEGO a aratat cum jocurile in care mamele și tații…

- Oamenii de stiinta au demontat mitul potrivit caruia un an din viata unui caine ar fi echivalent cu sapte ani din viata unui om si au constatat totodata ca exemplarele tinere sunt "mai in varsta" decat se credea anterior, scrie Agerpres, citand publicația The Guardian.Constatarile, publicate…

- Un an de caine nu este egal cu șapte ani la om, au stabilit cercetatorii americani, intr-un studiu. Un cațel de un an ar avea, in realitate 30 de ani „umani” dar progresia nu continua in același ritm, potrivit The Guardian.Cercetarile unei echipe de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul…

- Constatarile, publicate joi in jurnalul Cell Systems, sugereaza ca un caine in varsta de un an are de fapt aproximativ 30 de ani in "ani umani". O echipa de cercetatori de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul Universitatii California a studiat modificarile epigenetice de la nivelul ADN-ului…

- Dexametazona, noul tratament considerate eficient in lupta impotriva COVID, reduce riscurile mortalitatii in cazul pacientilor infectati cu noul coronavirus aflati in stare critica, dar genereaza probleme pentru persoanele care au simptome usoare, arata un studiu efectuat in Marea Britanie, potrivit…

- Cercetatorii de la Facultatea de Medicina a Universitatii din Hong Kong, au constatat ca acesta este mai eficient in infectarea cailor respiratorii și a ochilor, decat predecesorul sau. Rezultatele unui studiu efectuat recent la universitatea din Hong Kong releva faptul ca noul coronavirus, denumit…

- Cercetatorii de la Universitatea din Gent, Belgia, au descoperit ca severitatea cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 variaza de la țara la țara in funcție de predispoziția genetica a locuitorilor, scrie știrileprotv.ro . Potrivit studiului cercetatorilor belgieni, astfel se explica de ce in țari precum…