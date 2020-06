Cercetătorii au arătat schimbările climaterice cu ajutorul unor ”fîșii termice” Cercetatorii au aratat schimbarile climaterice cu ajutorul ”fișiilor termice”. Potrivit datelor lor, ultimii 19 din 20 de ani au fost cei mai fierbinți din istoria planetei. Meteorologii au prezentat o noua metoda de vizualizare a modului in care se schimba clima de pe planeta — ei au indreptat publicația spre o tendința potrivit careia creșterea temperaturii pe Pamint s-a accelerat in ultimi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au reușit sa cartografieze ruinele subterane ale unui oraș roman din antichitate, folosind o tehnica radar care le permite sa vada sub pamant, fara a fi nevoie de sapaturi. Cercetatorii au ramas uimiți de nivelul de dezvoltare urbana al micii așezari.

- Cu toții am facut-o cel puțin o data: ne durea ceva, ne simțeam puțin cam rau, așa ca o cautare pe Google a simptomelor parea varianta mai rapida prin comparație cu a merge la doctor . Insa un studiu arata ca un „diagnostic” pus cu ajutorul unei platforme de tip Google este, cel mai adesea, greșit.…

- O echipa de oameni de știința canadieni crede ca a gasit tulpini puternice de canabis care ar putea ajuta la prevenirea sau tratarea infecțiilor cu coronavirus. Cercetatorii de la Universitatea din Lethbridge au declarat ca un studiu din aprilie a aratat ca cel puțin 13 plante de canabis, care erau…

- Schimbarile produse de izolarea sociala au avut efect și asupra vieții noastre active și a modului in care obisnuiam sa facem mișcare. Activitatea fizica este importanta pentru a avea un organism sanatos, pentru o stare de spirit buna și o modalitate excelenta de a menține greutatea sub control.

- Cercetatorii francezi de la Institutul Pasteur au creat primul test din lume care masoara nivelul de imunitate la Covid-19. Autoritatile de la Paris au anuntat ca pot face pana la o suta de mii de teste pe saptamana.

- Valorile termice pentru ziua de marți și pana miercuri dimineața vor fi in București peste temperaturile normale ale perioadei, anunța ANM. Meteorologii spun ca vom avea temperaturi de 22 de...

- In București, marți și miercuri ziua se vor inregistra 22 de grade, in schimb, noaptea vor fi descaracari electrice și ploi, conform datelor de la ANM.Valorile termice maxime prognozate in Bucuresti, marti si miercuri, vor fi peste cele normale pentru jumatatea lunii aprilie si vor ajunge la 22 de grade…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 30 martie-12 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in primele trei zile vremea se va raci, iar in 31 martie si in 1 aprilie va deveni deosebit de rece, media maximelor termice urmand a se situa in jurul a 6 grade. Ulterior se…