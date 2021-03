Cercetătorii au alcătuit o hartă a zonelor marine care trebuie protejate cu prioritate la nivel global Cercetatorii au cartografiat, pentru prima data, zonele marine care trebuie protejate cu prioritate la nivel global, de la regiuni de coasta pana la Antarctica, in scopul conservarii vietii marine, luptei impotriva schimbarilor climatice si sporirii capacitatii de pescuit, potrivit unui studiu aparut miercuri in revista Nature, informeaza AFP.



O echipa alcatuita din 26 de biologi marini, specialisti in protejarea mediului si economisti, a identificat, cu ajutorul unui algoritm, zonele care, ''daca ar fi protejate, ar permite salvarea a peste 80% din habitatele speciilor marine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

