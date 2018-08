Cercetătorii anticipează o creştere semnificativă a deceselor cauzate de valurile de căldură (studiu) Rata deceselor cauzate de valurile de caldura ar putea creste cu pana la 2.000% in unele regiuni ale globului pana in 2080, potrivit unui studiu publicat marti, in timp ce mare parte din emisfera nordica se confrunta cu temperaturi neobisnuit de ridicate, informeaza Reuters. Oamenii de stiinta au avertizat, cu mult timp in urma, ca schimbarile climatice vor aduce mai multe episoade de vreme extrema de-a lungul globului, de la valuri de caldura la uragane. Cercetatorii spun ca acest studiu este cea mai ampla cercetare referitoare la numarul victimelor cauzate de valurile de caldura, despre care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale au facut ravagii in mai multe zone din lume, iar estimarile oamenilor de știința sunt sumbre, intrucat schimbarile climatice vor aduce multe decese, potrivit rezultatelor unui studiu publicat marți, trasmite Reuters.

- Cercetatorii au anuntat miercuri identificarea, cu ajutorul unui instrument de tip radar aflat pe o sonda spatiala de pe orbita lui Marte, a unei formatiuni care pare a fi un lac sarat de mari dimensiuni, aflat sub gheata si localizat la polul sudic al Planetei Rosii, un posibil habitat pentru microorganisme,…

- O planeta mai calda poate contribui la cresterea ratei sinuciderilor cu zeci de mii de noi cazuri inregistrate pana in anul 2050 doar in Statele Unite si Mexic daca fenomenul de incalzire globala nu este stopat, conform unui studiu publicat luni, citat de Thomson Reuters Foundation. Cercetatorii…

- O campanie radio desfasurata timp de trei ani in Burkina Faso a condus la o crestere semnificativa a numarului de minori bolnavi care au beneficiat de ingrijiri medicale si s-ar putea dovedi una dintre modalitatile cele mai eficiente in ceea ce priveste costurile pentru salvarea vietii copiilor din…

- Valul de caldura care afecteaza de aproape o saptamana estul Canadei a provocat cel putin 33 de decese in provincia Quebec, au anuntat joi autoritatile locale, potrivit AFP (Agerpres). Un numar de 18 decese s-au inregistrat in Montreal, a precizat directoarea regionala a departamentului de…

- Incendierea padurilor pentru eliberarea terenurilor in vederea exploatarii agricole, de la fluviul Amazon pana la bazinul fluviului Congo, au cauzat in anul 2017 pierderea unei suprafete impadurite aproape echivalenta cu cea a Italiei, a anuntat miercuri o retea independenta de monitorizare a padurilor,…

- Oamenii de stiinta americani au dezvaluit modul in care diferite tipuri de masini se incing in zilele caniculare, cand sunt expuse fie la umbra fie direct in bataia soarelui, si efectele acestor diferente asupra temperaturii corporale a unui copil in varsta de doi ani care ar fi lasat in interiorul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile la…