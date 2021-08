Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din domeniul sanatații de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viața cu 36 de minute, relateaza CNN. Inre-un studiu publicat luna aceasta in revista Nature Food, cercetatorii au analizat 5.853 de alimente din dieta SUA și…

- Exista puține placeri mai mari in viața decat savurarea unui hot dog. Nu este insa cea mai sanatoasa opțiune, un nou studiu aratand ca un singur hot dog iți „fura” 36 de minute din viața, informeaza ilfscience.com . Nu este nimic greșit sa consumi ocazional cate un hot dog, dar in momentul in care o…

- Varianta Lambda, din America de Sud, va deveni cea mai periculoasa tulpina a Covid-19: STUDIU Tulpina Lambda a noului coronavirus, depistata in cursul anului trecut in Peru si raspandita in prezent in 40 de tari, este extrem de infectioasa si mai rezistenta la vaccinurile anti-COVID-19 decat versiunea…

- Studiul, facut in Africa de Sud, este primul efectuat in lumea reala care vizeaza eficacitatea vaccinului impotriva variantei Delta, care este mult mai contagioasa decat celelalte tulpini, fiind dominanta in prezent in Europa. Cercetarile au fost facute in perioada februarie - mai 2021.La studiu, numit…

- Pamântul nu a a avut întotdeauna ziua de 24 de ore cu care suntem atât de familiarizați acum. De fapt, felul în care pamântul se rotește nu numai ca determina durata zilei noastre, dar ar fi putut contribui la un aflux de oxigen pe Pamântul timpuriu care a ajutat…

- Un studiu efectuat de specialiști de la Universitatea din Washington și publicat in prestigioasa revista Science sugereaza ca varianta Epsilon a coronavirusului, depistata prima data in Statele Unite, e rezistenta la anticorpi, fie ca aceștia au fost dobandiți dupa trecerea prin boala sau ca urmare…

- Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au reusit sa obtina apa potabila din aerul poluat dintr-o zona urbana, apa ce corespunde atat standardelor privind calitatea ale statului Israel, cat si celor ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Calitatea apei este influențata de direcția…

