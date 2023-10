Cercetătorii americani confirmă! Țuica și palinca, medicamente curate Tuica si palinca sunt medicamente curate. Concluzia vine chiar dintr-un studiu al unor biochimisti americani. Potrivit acestora, o enzima conținuta in țuica ajuta la tratarea problemelor digestive și a celor cardiace. Consumata in cantitați moderate, bautura are efecte benefice pentru sanatate. Consumul de țuica poate proteja inima și poate trata anumite probleme ale stomacului și ale bilei, afirma cercetatorii americani. Un consum moderat este de cel mult 30 de ml pe zi. Enzimele continute in tuica sau palinca de prune reduc depunerile de colesterol pe artere și are un rol in prevenirea aterosclerozei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Țuica romaneasca poate fi considerata un adevarat medicament. Cercetatorii americani au fost uimiți sa constate ca bautura alcoolica face minuni pentru organism. Cu o singura condiție: sa fie consumata moderat.

- Beneficiile unui pahar de tuica sau de palinca.Ce au descoperit biochimistii americani in whisky-ul romanescCercetarile dovedesc ca, in cantitati moderate, palinca de prune poate proteja inima si poate trata anumite probleme ale stomacului si bilei. In palinca se gasesc 6 substante care hranesc celulele…

