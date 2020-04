Stiri pe aceeasi tema

- Celula muribunda, infectata masiv cu particule Sars-Cov-2, a fost prelevata de la un pacient la centrul de cercetare intergrata al Institutului National pentru Alergii si Boli infectioase din Maryland.

- Uimitor! S-a vindecat singura de coronavirus, fara tratament! Vezi ce au descoperit cercetatorii Incredibil! O femeie din China a reușit sa se vindece singura de coronavirus, fara tratament. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Cu toate ca a fost diagnosticata cu COVID-19 și a fost internata,…

- Cercetatorii chinezi spun ca este foarte posibil ca aparatul respirator sa sufere leziuni ireversibile chiar și in cazul pacienților vindecați. Rezultatele prezentate pana acum se bazeaza pe autopsiile bolnavilor care au contractat virusul și n-au mai putut fi salvați. Autoritațile de la noi…

- Acțiunea Covid-19 in organism poate fi comparata cu o furtuna. Exact ca in cazul SARS sau MERS, care fac parte din aceeași familie a coronavirusurilor, noua tulpina aparuta in China, care a facut pana acum peste 3.800 de victime, ataca mai multe organe, noteaza National Geographic.Pentru majoritatea…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști în domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.O pandemie, definita ca o epidemie extinsa pe doua sau mai multe continente, poate avea…

- Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite si cei ai grupului Johnson & Johnson au demarat procedurile de dezvoltare a unor vaccinuri potentiale impotriva noului tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, insa aceasta activitate va dura mai multe luni, au anuntat marti…

- Medicamente folosite adesea in cazurile de HIV și SIDA sunt folosite si pentru a trata pacienții cu coronavirus din Wuhan, in timp ce expertii cauta inca un tratament pentru virusul mortal. Doua medicamente utilizate pentru combaterea HIV au recomandari pentru a trata simptomele pneumoniei asociate…

