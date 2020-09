Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii spun ca infectia cu noul Coronavirus nu se manifesta grav in cazul copiilor. Cu toate acestea, unii dintre copiii care au contactat virusul continua sa aiba simptome chiar si timp de cateva luni dupa ce s-au vindecat.

- Un studiu realizat de oamenii de știința italieni arata ca cel mai periculos virus din lume poate fi transmisibil de la om la animalele de companie. Pentru acest studiu au fost testați 540 de caini si 277 de pisici din regiunea Lombardia, considerata epicentrul infectarii cu coronavirus din aceasta…

- Populatia va trai multi ani cu pandemia provocata de noul coronavirus, au sustinut acum doua zile cercetatori britanici in fata Camerei Comunelor (parlamentul britanic), ei considerand in plus improbabil ca un eventual vaccin sa elimine pentru totdeauna acest coronavirus, relateaza agentia EFE, preluata…

- Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome usoare de COVID-19 scad considerabil in primele trei luni dupa infectare, conform constatarilor unui nou studiu publicat marti si citat de agentia Xinhua. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea California din Los Angeles,…

- Cercetatorii britanici susțin ca populatia va trai multi ani cu pandemia provocata de noul coronavirus, ei considerand in plus improbabil ca un eventual vaccin sa elimine pentru totdeauna acest coronavirus, relateaza agentia EFE, citata de agerpres. ''Aceasta infectie nu va disparea, acum este o infectie…

- Populatia va trai multi ani cu pandemia provocata de noul coronavirus, au sustinut marti cercetatori britanici in fata Camerei Comunelor (parlamentul britanic), ei considerand in plus improbabil ca un eventual vaccin sa elimine pentru totdeauna acest coronavirus, relateaza agentia EFE. ”Aceasta infectie…

- Omenirea incearca de cateva luni sa afle tot mai multe informații despre coronavirus, cum acționeaza, ce organe ataca, dar și sa gaseasca un leac. Oamenii de stiinta se afla abia la inceputul acestui procesul. Ei descopera pe zi ce trece problemele de sanatate cauzate de SARS-CoV-2.